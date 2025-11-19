В Курганской области снизилось производство молока и яиц. Инфографика

В Курганской области за январь-октябрь этого года в хозяйствах всех категорий региона зафиксировано снижение производства молока на 7,6% и яиц на 1,8% по сравнению с прошлым годом. При этом число птицы увеличилось на 4%, а поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, снизилось. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловскстата.