Подготовку к строительству нового аэропорта Иркутска обсудили Игорь Кобзев и Дмитрий Ядров

IrkutskMedia, 19 ноября. Вопросы строительства нового аэропорта Иркутска и формирования необходимой для него инфраструктуры обсудили руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Встреча прошла в рамках Транспортной недели (18+) в Москве, сообщает пресс-служба облправительства.
В настоящее время ведутся работы по формированию земельного участка под будущий аэропортовый комплекс, а также разрабатывается предпроектная документация. Её завершение запланировано на март 2026 года. По итогам этих работ будут подготовлены технико-экономическое обоснование проекта и предварительные проектные решения, на основе которых сформируют полный комплект проектной документации.
«Новый международный аэропорт Иркутска станет крупным транспортным узлом. К участию в его создании уже проявляют интерес крупные авиационные и логистические компании. Все планируемые объекты будут учтены при разработке проектной документации. Её утверждение запланировано на 2027 год — к 90-летию Иркутской области, что станет достойным подарком региону. Параллельно решается вопрос транспортной доступности будущего аэровокзала: рассматриваются разные варианты развития подъездных путей, в том числе железнодорожных», — сообщил Игорь Кобзев.
Строительство нового аэропорта включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система». Аэродром будет расположен в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе. Возможность реализации проекта через заключение концессионного соглашения также находится на рассмотрении.
«Мы регулярно проводим рабочие встречи с губернатором Иркутской области по вопросам авиасообщения. Он проявляет высокую заинтересованность в развитии авиатранспорта как в Приангарье, так и в Восточной Сибири в целом. Регион активно занимается обновлением собственной аэродромной сети. Главный приоритет в этой повестке — строительство нового аэропорта столицы Приангарья, но при этом не забываем и о менее крупных аэродромах, расположенных в отдалённых территориях области. В ближайшие годы планируем рассмотреть варианты их капитального ремонта и реконструкции, чтобы гражданская авиация работала безопасно, надёжно и в интересах всех жителей региона», — подчеркнул Дмитрий Ядров.
В рамках действующих федеральных программ также прорабатываются меры по модернизации аэропортов Киренска, Ербогачена, Усть-Илимска и Усть-Кута. В частности, в Росавиацию уже направлены предложения по развитию инфраструктуры аэропорта Усть-Илимска — включая оснащение аэродрома светосигнальным оборудованием и реконструкцию здания аэровокзала. Также проходят необходимые процедуры для подготовки к установке радиомаячной системы посадки.
Учитывая ежегодный рост пассажиропотока, ведётся проработка строительства быстровозводимого здания аэровокзала в Усть-Куте с пропускной способностью 100 пассажиров в час.
Кроме того, стороны затронули тему развития беспилотной авиации. В регионе уже начата предварительная работа по проектированию ситуационного центра для управления беспилотными летательными аппаратами.