Подготовку к строительству нового аэропорта Иркутска обсудили Игорь Кобзев и Дмитрий Ядров

«Мы регулярно проводим рабочие встречи с губернатором Иркутской области по вопросам авиасообщения. Он проявляет высокую заинтересованность в развитии авиатранспорта как в Приангарье, так и в Восточной Сибири в целом. Регион активно занимается обновлением собственной аэродромной сети. Главный приоритет в этой повестке — строительство нового аэропорта столицы Приангарья, но при этом не забываем и о менее крупных аэродромах, расположенных в отдалённых территориях области. В ближайшие годы планируем рассмотреть варианты их капитального ремонта и реконструкции, чтобы гражданская авиация работала безопасно, надёжно и в интересах всех жителей региона», — подчеркнул Дмитрий Ядров.