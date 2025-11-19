В Омске продают коттедж с бассейном и прудом за 82 млн рублей

В Омске на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже коттеджа в пяти минутах от культурно-исторического объекта — Ачаирского женского монастыря.
Коттедж расположен на первом берегу реки Иртыш и занимает площадь 1841 квадратный метр на земельном участке в 1,8 га. На первом уровне здания расположены кухня-столовая, несколько гостевых спален с ванными комнатами, комната для занятий музыкой и прослушивания фильмов с шумоизоляцией, а также просторная зона с бильярдными и теннисными столами.
К уникальным особенностям первого этажа можно отнести большой бассейн, который работает круглый год. Второй уровень дома включает спальные комнаты, библиотеку и комнату для творчества.
В объявлении указывается, что коттедж может использоваться для коммерции. Например, здесь предлагают обустроить базу отдыха или центр обучения. Огромная приусадебная территория даже позволяет создать мини-зоопарк или ферму.
На участке также есть теннисный корт, пруд для рыбалки с лавочками и беседкой, пешеходная аллея с плодовыми деревьями, а также пляж с возможностью установки собственного причала для катера.
Стоимость коттеджа оценивается в 82 миллиона рублей.