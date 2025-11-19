В Омске продают коттедж с бассейном и прудом за 82 млн рублей

Коттедж расположен на первом берегу реки Иртыш и занимает площадь 1841 квадратный метр на земельном участке в 1,8 га. На первом уровне здания расположены кухня-столовая, несколько гостевых спален с ванными комнатами, комната для занятий музыкой и прослушивания фильмов с шумоизоляцией, а также просторная зона с бильярдными и теннисными столами.