Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нашли подрядчика для реконструкции Центральной набережной

Работы будут проводиться на участке от Коммунального моста до галереи «Енисей».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске нашли подрядчика на разработку проекта по обновлению Центральной набережной — «Красгорпарк» подписал контракт с компанией «Сиб-РСМК». В мэрии уточнили, что работы будут проводиться на участке от Коммунального моста до галереи «Енисей».

Модернизация общественного пространства планируется к 400-летию краевого центра. Само обновление начнется в 2026 году.

Подрядчику предстоит разработать визуальный стиль, предусматривающий развитие пешеходного пространства, укрепление береговой линии, учесть установку уличной мебели, обновление игровых площадок и другое.

Ранее мы писали, что с 20 ноября в Красноярском крае начинается переход на новую оплату проезда в общественном транспорте — «СберТройку». При этом социальные карты продолжат действовать в прежнем режиме, их замена не требуется.