В Красноярске нашли подрядчика для реконструкции Центральной набережной

В Красноярске нашли подрядчика на разработку проекта по обновлению Центральной набережной — «Красгорпарк» подписал контракт с компанией «Сиб-РСМК». В мэрии уточнили, что работы будут проводиться на участке от Коммунального моста до галереи «Енисей».
Модернизация общественного пространства планируется к 400-летию краевого центра. Само обновление начнется в 2026 году.
Подрядчику предстоит разработать визуальный стиль, предусматривающий развитие пешеходного пространства, укрепление береговой линии, учесть установку уличной мебели, обновление игровых площадок и другое.
