В Ростовской области могут ввести паспортный контроль на заправках

Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона. Согласно предложению, ограничения затронут автозаправочные станции с круглосуточным режимом работы. При заправке автовладельцам потребуется предъявлять паспорт гражданина РФ или водительское удостоверение. На автоматических АЗС проверка документов будет проводиться дистанционно через системы аудио- и видеосвязи.