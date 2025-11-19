Власти Ташкента разъяснили новые правила съёмки на рынках: плата касается только коммерческих проектов, обычным людям волноваться не о чем

Обычных посетителей новые правила не касаются.
Снимать свои покупки на телефон, делать селфи с семьёй, вести личный блог или сторис — можно бесплатно. Для обычных граждан, туристов, школьников, студентов, журналистов официальных СМИ никаких ограничений нет. Новые правила касаются только коммерческой съёмки — то есть съёмки с целью заработка.
Платить должны только те, кто получает доход от съёмок.
Под действие новых правил попадают крупные блогеры и инфлюэнсеры, зарабатывающие на рекламе, интеграциях, просмотрах, а также профессиональные студии и команды, снимающие рекламу, клипы, сериалы, кино, а также компании, использующие территорию рынков для продвижения своих товаров и услуг.
Как утверждают в хокимияте, такая практика давно существует во всех крупных городах мира — от Стамбула до Парижа. Причины просты: коммерческая съёмка требует отдельной организации, занимает место, мешает движению людей, создает неудобства для продавцов и покупателей, требует дополнительного контроля, сопровождения и обеспечения безопасности.
Чем отличается коммерческая съёмка от бытовой?
Если вы снимаете для себя или своего маленького блога — вы обычный посетитель. Если же вы приехали с профессиональной техникой, штативами, светом, актёрами, массовкой и вашей целью является создание коммерческого контента — вы уже занимаете инфраструктуру рынка как производственная группа. Это дополнительная нагрузка на парковки, проходы, санитарные службы, безопасность и администрацию.
Зачем вводится плата?
Плата за коммерческую съёмку введена для компенсации издержек и направляется на развитие и благоустройство рынков: поддержание санитарии, безопасность, улучшение инфраструктуры и обслуживания. Власти уверяют, что всё прозрачно, без «карманных схем».
В последние годы количество коммерческих съёмок выросло в разы. Многие блогеры и рекламные команды используют рынки для заработка, не компенсируя ни копейки расходов. Продавцы всё чаще жалуются на мешающие съёмки и постоянные толпы вокруг блогеров.
В хокимияте подчёркивают: новые правила направлены не против людей, а наоборот — для защиты интересов всех сторон: покупателей, продавцов и самой инфраструктуры рынков.
Так что обычным посетителям нечего бояться. Платить будут только те, кто использует рынок как коммерческую площадку.