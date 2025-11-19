Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ташкента разъяснили новые правила съёмки на рынках: плата касается только коммерческих проектов, обычным людям волноваться не о чем

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). Вчера соцсети всколыхнула новость о том, что столичные власти ввели плату за съёмку на рынках и в торговых комплексах. Это вызвало массу вопросов — нужно ли теперь платить за обычные фото и сторис, и не попадёт ли под запрет простая съёмка для соцсетей? Сегодня администрация города дала официальное разъяснение.

Источник: Vaib.Uz

Обычных посетителей новые правила не касаются.

Снимать свои покупки на телефон, делать селфи с семьёй, вести личный блог или сторис — можно бесплатно. Для обычных граждан, туристов, школьников, студентов, журналистов официальных СМИ никаких ограничений нет. Новые правила касаются только коммерческой съёмки — то есть съёмки с целью заработка.

Платить должны только те, кто получает доход от съёмок.

Под действие новых правил попадают крупные блогеры и инфлюэнсеры, зарабатывающие на рекламе, интеграциях, просмотрах, а также профессиональные студии и команды, снимающие рекламу, клипы, сериалы, кино, а также компании, использующие территорию рынков для продвижения своих товаров и услуг.

Как утверждают в хокимияте, такая практика давно существует во всех крупных городах мира — от Стамбула до Парижа. Причины просты: коммерческая съёмка требует отдельной организации, занимает место, мешает движению людей, создает неудобства для продавцов и покупателей, требует дополнительного контроля, сопровождения и обеспечения безопасности.

Чем отличается коммерческая съёмка от бытовой?

Если вы снимаете для себя или своего маленького блога — вы обычный посетитель. Если же вы приехали с профессиональной техникой, штативами, светом, актёрами, массовкой и вашей целью является создание коммерческого контента — вы уже занимаете инфраструктуру рынка как производственная группа. Это дополнительная нагрузка на парковки, проходы, санитарные службы, безопасность и администрацию.

Зачем вводится плата?

Плата за коммерческую съёмку введена для компенсации издержек и направляется на развитие и благоустройство рынков: поддержание санитарии, безопасность, улучшение инфраструктуры и обслуживания. Власти уверяют, что всё прозрачно, без «карманных схем».

В последние годы количество коммерческих съёмок выросло в разы. Многие блогеры и рекламные команды используют рынки для заработка, не компенсируя ни копейки расходов. Продавцы всё чаще жалуются на мешающие съёмки и постоянные толпы вокруг блогеров.

В хокимияте подчёркивают: новые правила направлены не против людей, а наоборот — для защиты интересов всех сторон: покупателей, продавцов и самой инфраструктуры рынков.

Так что обычным посетителям нечего бояться. Платить будут только те, кто использует рынок как коммерческую площадку.