Власти Ташкента разъяснили новые правила съёмки на рынках: плата касается только коммерческих проектов, обычным людям волноваться не о чем

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). Вчера соцсети всколыхнула новость о том, что столичные власти ввели плату за съёмку на рынках и в торговых комплексах. Это вызвало массу вопросов — нужно ли теперь платить за обычные фото и сторис, и не попадёт ли под запрет простая съёмка для соцсетей? Сегодня администрация города дала официальное разъяснение.