Мэрия Владивостока назвала улицы, которые ожидает масштабный ремонт

Для ремонта этих улиц объявлена процедура поиска специализированной подрядной организации. На улицах Невельского и Черняховского (от Ладыгина до Невельского) восстановят инженерные коммуникации, смонтируют дождеприёмники на сетях ливневой канализации, отремонтируют лестницы и подпорные стены, обустроят остановки общественного транспорта с новыми павильонами, благоустроят тротуары, перенесут сети наружного освещения и отремонтируют проезжую часть. В список работ также включены монтаж дорожного ограждения, установка знаков, нанесение разметки, создание искусственных дорожных неровностей, сопряженных с пешеходными переходами. Общая протяженность ремонтируемых улиц составит 2,6 км.