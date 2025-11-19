Мэрия Владивостока назвала улицы, которые ожидает масштабный ремонт

Сразу несколько улиц Владивостока ожидает масштабный ремонт в 2026 году. Дорожники краевого центра формируют перечень объектов ремонта на следующий год. В числе первых адресов — улицы Невельского и Черняховского, рассказала пресс-служба мэрии.
«Приём заявок продлится до 4 декабря. Планируется, что подрядчик приступит к работам 1 марта. Выполнить комплексный дорожный ремонт необходимо будет до 30 сентября», — говорится в сообщении.
Для ремонта этих улиц объявлена процедура поиска специализированной подрядной организации. На улицах Невельского и Черняховского (от Ладыгина до Невельского) восстановят инженерные коммуникации, смонтируют дождеприёмники на сетях ливневой канализации, отремонтируют лестницы и подпорные стены, обустроят остановки общественного транспорта с новыми павильонами, благоустроят тротуары, перенесут сети наружного освещения и отремонтируют проезжую часть. В список работ также включены монтаж дорожного ограждения, установка знаков, нанесение разметки, создание искусственных дорожных неровностей, сопряженных с пешеходными переходами. Общая протяженность ремонтируемых улиц составит 2,6 км.
Также дорожники проектируют реконструкцию перекрёстка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. К работам приступят в следующем году. Также в план ранее был включен участок на острове Русский, для строительства которого сейчас тоже разрабатывают проект.
Напомним, на перекрёстке Русской и проспекта 100-летия Владивостока продолжается реконструкция. В рамках нее здесь построят четыре автобусных остановки.