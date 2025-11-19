Что заложено в бюджете Сочи на 2026 год: 33,6 млрд расходов и социальная направленность

Работа над проектом бюджета Сочи на 2026 год и плановый период 2027—2028 завершена. Главный финансовый документ передали председателю Городского Собрания Виктору Филонову для детального рассмотрения депутатами, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
Согласно проекту, расходная часть бюджета на 2026 год составит 33,6 млрд рублей. Значительную часть финансирования — 14,9 млрд рублей — город получит из краевой казны при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.
По словам Андрея Прошунина, бюджет составлен с учетом текущей экономической ситуации и остается сбалансированным. Главный приоритет документа — социальная направленность: через муниципальные программы будут обеспечены финансирование проектов развития и меры социальной поддержки для жителей города.
«Каждый бюджетный рубль должен приносить пользу нашим жителям», — написал глава города в своем телеграм-канале.