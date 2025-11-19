Сделку с недвижимостью в Якутии спасли врачи из Владивостока: что на самом деле произошло

Конфликт разгорелся вокруг квартиры в Якутске, которую в августе 2023 года приобрела Ольга Аргунова, жена участника СВО. Сделка была оформлена через риелторов, а для оплаты семья использовала все свои сбережения, материнский капитал и кредит. Однако спустя две недели пожилая продавец, Ирина Кириллина, заявила в полицию, что стала жертвой мошенников, которые, по ее словам, вынудили ее взять крупные кредиты. Изначально две судебно-психиатрические экспертизы заключили, что пенсионерка не могла полностью осознавать свои действия, и Якутский городской суд постановил вернуть ей жилье.