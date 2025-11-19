Сделку с недвижимостью в Якутии спасли врачи из Владивостока: что на самом деле произошло

«Самым сложным в этом деле было сломать сложившуюся судебную практику», — рассказала адвокат истцов Ольга Чернышова. Надежда появилась после решения Верховного суда Якутии, который отказал в иске пенсионерке, несмотря на поддержку ее требований даже со стороны прокуратуры.
Конфликт разгорелся вокруг квартиры в Якутске, которую в августе 2023 года приобрела Ольга Аргунова, жена участника СВО. Сделка была оформлена через риелторов, а для оплаты семья использовала все свои сбережения, материнский капитал и кредит. Однако спустя две недели пожилая продавец, Ирина Кириллина, заявила в полицию, что стала жертвой мошенников, которые, по ее словам, вынудили ее взять крупные кредиты. Изначально две судебно-психиатрические экспертизы заключили, что пенсионерка не могла полностью осознавать свои действия, и Якутский городской суд постановил вернуть ей жилье.
Поворотным моментом стало решение Верховного суда Якутии, который усомнился в компетентности местных экспертов и направил Кириллину на новое освидетельствование в Приморье. Там заведующая отделением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Краевой клинической больницы Екатерина Лепахина вынесла иной вердикт. Согласно ее заключению, у Кириллиной не отмечалось признаков психического расстройства, она была социально адаптирована, а ее когнитивные процессы не имели выраженных нарушений. Эксперт подтвердила, что в период совершения сделки женщина была способна адекватно оценивать свои действия, которые носили последовательный и целенаправленный характер.
На основании этого нового заключения Верховный суд Якутии принял окончательное решение оставить квартиру за семьей Аргуновых и отклонить иск пенсионерки. Хотя это решение еще может быть обжаловано в кассации, сам прецедент уже стал важным сигналом для защиты прав добросовестных покупателей недвижимости по всей стране.
Напомним, ранее стало известно, что Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в признании недействительной сделки по продаже квартиры, которая уверяла, что стала жертвой мошенников. Свою победу в суде прокомментировала хозяйка жилплощади.