В Омске квартира с видом на набережную продаётся с аукциона от 1,5 миллиона

В объявлении указывается, что квартира расположена на последнем этаже в пятиэтажном кирпичном доме с пластиковыми окнами и удобной перепланировкой. Во дворе дома — игровая площадка для детей и хоккейная коробка. В непосредственной близости расположены гимназия № 75, детские сады, поликлиника и кинотеатр «Галактика».