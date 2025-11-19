В Омске квартира с видом на набережную продаётся с аукциона от 1,5 миллиона

В Омске на продажу выставлена квартира с видом на Иртышскую набережную, цена на которую составляет всего от 1,5 миллиона рублей.
В объявлении указывается, что квартира расположена на последнем этаже в пятиэтажном кирпичном доме с пластиковыми окнами и удобной перепланировкой. Во дворе дома — игровая площадка для детей и хоккейная коробка. В непосредственной близости расположены гимназия № 75, детские сады, поликлиника и кинотеатр «Галактика».
Это предложение привлекло внимание многих омичей, мечтающих о жилье с красивым видом и хорошей локацией. Однако не всё оказалось так просто: квартира продаётся по стратегии «аукциона».
Это означает, что 1,5 миллиона рублей — это лишь стартовая цена, итоговая стоимость жилья может оказаться гораздо выше.