В Новосибирской области зафиксировали кражу 43 млн кВт·ч электроэнергии

В Новосибирской области за девять месяцев 2025 года энергетики зафиксировали около 250 случаев нарушений, приведших к незаконному потреблению 43 млн кВт·ч электроэнергии. Суммарный ущерб составил более 260 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

Для предотвращения таких потерь компании применяют современные технологии. С января по сентябрь на электросетях было установлено свыше 11,6 тысячи автоматизированных систем коммерческого учета и организовано почти 710 точек технического учета.

Интеллектуальные приборы учета не только снижают риск хищений, но и позволяют ограничивать потребление сверх разрешенной мощности, что уменьшает нагрузку на сети.