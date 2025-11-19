В Новосибирской области зафиксировали кражу 43 млн кВт·ч электроэнергии

В Новосибирской области за девять месяцев 2025 года энергетики зафиксировали около 250 случаев нарушений, приведших к незаконному потреблению 43 млн кВт·ч электроэнергии. Суммарный ущерб составил более 260 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».