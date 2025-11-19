Казахстан отметил вклад китайских компаний в развитие двустороннего сотрудничества

Высшими государственными наградами награждены следующие лица за значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества:
Председатель совета директоров компании «CRRC» Сунь Юнцай; Председатель совета директоров компании «Power China» Дин Яньчжан; Президент компании «China Energy Engineering Corporation» Ни Чжэнь; Председатель совета директоров компании «Sany Group» Сян Вэньбао; Генеральный директор компании «China Railway Asia-Europe Constraction Investment» Чжоу Хайвэй.
Орденом «Достық» награждаются граждане за плодотворную деятельность по сохранению взаимного согласия в обществе, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.