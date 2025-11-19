Freedom Cloud модернизирует IT-инфраструктуру «Казахмыса»

По словам председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмета Нуриева, рынок и технологии достигли уровня, когда можно поэтапно передавать непрофильные функции профессиональным игрокам, сохраняя надежность, кибербезопасность и полный контроль над ключевыми процессами.
«Мы рассматриваем этот шаг не как разовый проект, а как долгосрочное партнерство, основанное на взаимном доверии. Оно позволит повысить устойчивость и эффективность наших систем, а также открыть новые возможности для развития цифровых сервисов. Для обеих компаний это взвешенное решение и начало большого конструктивного движения вперед», — сказал он.
CEO Freedom Cloud Темирлан Зиналабдин рассказал о создании инфраструктуры, которая позволит стать примером для всей горно-металлургической отрасли.
«Когда крупнейшие промышленные компании страны делают ставку на облачные технологии и искусственный интеллект, это означает переход к новому уровню цифровой зрелости экономики. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит “Казахмысу” не просто повысить эффективность, но и стать примером для всей горно-металлургической отрасли в применении ИИ и облачных решений», — сказал он.
С января по июнь 2026 года «Казахмыс» проведет пилотный проект по испытанию облачной инфраструктуры и новых цифровых сервисов. В рамках пилота компания сможет:
ускорить обработку данных и повысить устойчивость корпоративных систем; внедрить инструменты ИИ и предиктивной аналитики для мониторинга оборудования и предотвращения простоев; обеспечить доступ к цифровым сервисам из любой точки — от центрального офиса до удаленных производственных площадок; упростить рабочие процессы за счет автоматизации и уменьшения количества ручных операций.
Инфраструктура Freedom Cloud уровня Tier III будет включать резервное копирование, средства киберзащиты и круглосуточный мониторинг. На этой платформе протестируют решения по управлению процессами с помощью ИИ, а также DevOps-подходы для более быстрого внедрения цифровых продуктов. В дальнейшем партнеры планируют расширять сотрудничество — развивать модульные ЦОД на промышленных объектах и внедрять управляемые облачные сервисы, которые повысят эффективность производства и качество цифровых процессов внутри компании.
Корпорация «Казахмыс» — крупнейшая казахстанская горнодобывающая компания, специализирующаяся на добыче, обогащении и переработке медной руды с производством катодной меди, медной катанки, а также попутных продуктов: золота, серебра в слитках, серной кислоты, селена и других. В 2014 году после реструктуризации от бывшей публичной Kazakhmys PLC осталась в частной собственности (70% — Владимир Ким, 30% — Эдуард Огай).
Freedom Cloud (ТОО «Freedom Cloud») — казахстанский облачный провайдер из экосистемы Freedom Holding Corp., предоставляющий IaaS, PaaS, Kubernetes, GPU и AI-сервисы на базе собственных дата-центров по всему Казахстану. В апреле 2025 года компания стала первым в Центральной Азии официальным партнером AWS, что позволяет локально использовать весь стек Amazon Web Services с соблюдением требований цифрового суверенитета.