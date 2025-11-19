МЗП могут поднять с 2027 года: приоритетом остаётся сдерживание инфляции

Ранее сообщалось, что минимальную зарплату могут увеличить с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. МЗП в Казахстане не повышали больше года: по официальным данным, в 2024 году она обесценилась на 8,6%, а за неполный 2025 год — ещё на 10,4%.