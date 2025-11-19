МЗП могут поднять с 2027 года: приоритетом остаётся сдерживание инфляции

Министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал о сроках возможного повышения минимальной заработной платы. По его словам, вопрос пересмотра МЗП планируют рассмотреть только в 2027—2028 годах.
Жумангарин отметил, что меры правительства в ближайшие годы будут сосредоточены на сдерживании инфляции и поддержке доходов населения. Планируется продолжить программы содействия занятости, уделив особое внимание регионам с низкой экономической активностью.
Также будут расширять применение цифровых инструментов для повышения адресности социальных выплат.
Министр сообщил, что в 2026—2028 годах рост реальных доходов населения должен составлять не менее 2−3% ежегодно.
Кроме того, Жумангарин рассказал о новых требованиях к прозрачности ценообразования на маркетплейсах. Продавцы должны будут раскрывать информацию о комиссиях, вознаграждениях и дополнительных платежах, включённых в стоимость товаров. Одновременно продолжается внедрение двойных цен — при оплате сразу и при покупке в рассрочку.
До конца первого квартала 2026 года в стране действует мораторий на повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей. За это время проведут ревизию исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественных монополий.
Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться в привязке к таргетируемому уровню инфляции. Для социально уязвимых граждан сохранится механизм жилищной помощи с усиленной адресностью.
Ранее сообщалось, что минимальную зарплату могут увеличить с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. МЗП в Казахстане не повышали больше года: по официальным данным, в 2024 году она обесценилась на 8,6%, а за неполный 2025 год — ещё на 10,4%.
Жумангарин объяснил, почему реальные доходы не растут несмотря на повышение зарплат.