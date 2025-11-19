Тариф на воду завышали для медучреждения в Павлодарской области

«Прокуратурой Иртышского района в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере естественных монополий в деятельности ГКП “Ертіс-ауызсу” выявлены существенные нарушения тарифной политики, трудовых прав граждан и налогового законодательства. Установлено, что предприятием необоснованно применялись завышенные тарифы на услуги водоснабжения в отношении объекта здравоохранения. Вместо тарифа для второй группы потребителей, к больнице неправомерно применялись тарифы, установленные для бюджетных организаций, что противоречит требованиям Правил формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий», — говорится в сообщении.