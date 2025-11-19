Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тариф на воду завышали для медучреждения в Павлодарской области

Павлодар. 19 ноября. КазТАГ — В Иртышском районе выявили в работе ГКП «Ертіс-ауызсу» серьезные нарушения, включая необоснованное завышение тарифов на водоснабжение для объекта здравоохранения, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: AP 2024

«Прокуратурой Иртышского района в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере естественных монополий в деятельности ГКП “Ертіс-ауызсу” выявлены существенные нарушения тарифной политики, трудовых прав граждан и налогового законодательства. Установлено, что предприятием необоснованно применялись завышенные тарифы на услуги водоснабжения в отношении объекта здравоохранения. Вместо тарифа для второй группы потребителей, к больнице неправомерно применялись тарифы, установленные для бюджетных организаций, что противоречит требованиям Правил формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий», — говорится в сообщении.

По итогам проверки руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности, а тарифная политика приведена в соответствие требованиям законодательства.

Кроме того, по данным генпрокуратуры, организация погасила налоговую задолженность на сумму Т21 млн и выплатила 31 сотруднику положенную заработную плату в размере Т3,6 млн.