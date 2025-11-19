Депутаты предварительно одобрили бездефицитный омский бюджет-2026

«Сегодня депутаты Омского горсовета приняли бюджет на 2026 и плановый период 2027—2028 годов в первом чтении, основные параметры на основании прогноза социально-экономического развития города. На текущем этапе он является бездефицитным, однако потребность Омска для выполнения муниципальных задач значительно выше, чем 40 миллиардов рублей — порядка 70 миллиардов рублей требуется. И если бы сегодня ключевая ставка была ниже, а значит нужно было бы меньше закладывать средств на обслуживание долга, бюджет был бы все-таки дефицитным», — пояснил председатель ОГС Владимир Корбут.