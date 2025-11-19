Ричмонд
Депутаты предварительно одобрили бездефицитный омский бюджет-2026

Принято первое решение по бюджету Омска на 2026 год.

Источник: Reuters

В среду, 19 ноября 2025 года, депутатский корпус Омского горсовета принял бюджет на 2026 и плановый период 2027—2028 годов в первом чтении.

Как обратила внимание собравшихся главный финансист Омска Ольга Илютикова, бюджет сформирован в бездефицитных параметрах с объемом доходов около 40,389 миллиарда рублей и сопоставимыми параметрами по расходным обязательствам.

«Сегодня депутаты Омского горсовета приняли бюджет на 2026 и плановый период 2027—2028 годов в первом чтении, основные параметры на основании прогноза социально-экономического развития города. На текущем этапе он является бездефицитным, однако потребность Омска для выполнения муниципальных задач значительно выше, чем 40 миллиардов рублей — порядка 70 миллиардов рублей требуется. И если бы сегодня ключевая ставка была ниже, а значит нужно было бы меньше закладывать средств на обслуживание долга, бюджет был бы все-таки дефицитным», — пояснил председатель ОГС Владимир Корбут.

Как подтвердила Ольга Илютикова и обратили внимание депутаты, приоритет исполнения всесторонних социальных обязательств в отношении омичей сохраняется.

Более подробно параметры казны на грядущий год рассмотрят уже в декабре, после чего под занавес года он выйдет на голосование.

Примечательно, что изменения в ходе заседания внесли и в параметры бюджета на 2025 год: порядка 143 миллионов рублей удалось дополнительно направить на развитие транспортной инфраструктуры в части выделения перевозчикам компенсаций за перевозку льготников.