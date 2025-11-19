В Минске средняя стоимость квадратного метра составила $1843 в октябре 2025

Согласно данным статистики, в Минске в среднем квадратный метр жилья теперь 1843 доллара, или плюс 51 доллар за месяц. Вместе с тем на вторичном рынке квадратный метр стоит 1823 доллара, а в готовых новостройках — 2025 долларов.