В Минске средняя стоимость квадратного метра составила $1843 в октябре 2025 года. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
«В октябре 2025 года обновилась стоимость квадратного метра жилья для белорусов. Эксперты отмечают: психологический рубеж в 1800 долларов в Минске пройден», — проинформировали в эфире.
Согласно данным статистики, в Минске в среднем квадратный метр жилья теперь 1843 доллара, или плюс 51 доллар за месяц. Вместе с тем на вторичном рынке квадратный метр стоит 1823 доллара, а в готовых новостройках — 2025 долларов.
Кстати, жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи.