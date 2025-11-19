Ричмонд
В Минске средняя стоимость квадратного метра составила $1843 в октябре 2025

Средняя стоимость квадратного метра жилья обновилась в Минске, составив $1843.

Источник: Комсомольская правда

В Минске средняя стоимость квадратного метра составила $1843 в октябре 2025 года. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

«В октябре 2025 года обновилась стоимость квадратного метра жилья для белорусов. Эксперты отмечают: психологический рубеж в 1800 долларов в Минске пройден», — проинформировали в эфире.

Согласно данным статистики, в Минске в среднем квадратный метр жилья теперь 1843 доллара, или плюс 51 доллар за месяц. Вместе с тем на вторичном рынке квадратный метр стоит 1823 доллара, а в готовых новостройках — 2025 долларов.

Кстати, жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи.