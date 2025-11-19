Плата за капремонт в Нижегородской области вырастет на 4% с июля 2026 года

Соответствующее постановление регионального правительства появилось на официальном портале опубликования правовых актов. В первом полугодии 2026 года тарифы останутся на уровне текущих: от 8,36 до 13,38 рубля за квадратный метр. Размер взноса зависит от наличия лифта, систем теплоснабжения, газоснабжения, а также от конкретного муниципального образования. А уже с 1 июля минимальный взнос увеличится примерно на 4%. Нижегородцы будут платить от 8,69 до 13,92 рубля за квадратный метр. Повышение также будет дифференцировано по районам и техническим характеристикам жилья. Наибольшие суммы предстоит платить владельцам квартир в домах, оснащённых лифтами и всеми видами инженерных коммуникаций.