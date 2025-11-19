42 самостроя снесут в Сочи до конца ноября

До конца ноября в Сочи планируют снести 42 самовольных постройки, по которым приняты судебные решения. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по пресечению самовольного строительства рассказал заместитель главы города Евгений Чеботарев.
По оперативным данным Специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю № 2, сейчас на стадии принудительного исполнения находятся 894 исполнительных производства о сносе самовольно возведенных объектов. В рамках этих производств т сносу подлежа 711 построек. По 138 производствам работы уже завершены. В настоящее время судебные приставы продолжают выездные проверки по 192 объектам с целью осмотра и вручения процессуальных документов.
В приоритете межведомственной группы — объекты коммерческого назначения, недостроенные и неэксплуатируемые здания. Для недопущения их заселения ресурсоснабжающим организациям поручено проверить подключение к сетям и при выявлении фактов незаконного подключения — провести отключение.
По 101 объекту решения судов предусматривают не полный снос, а демонтаж отдельных элементов, реконструкцию этажей или приведение в соответствие с действующим законодательством. Параллельно ведется профилактическая работа: мониторинг ранее выявленных нарушений и оперативная отработка сообщений от жителей о подозрительном строительстве.
В мэрии Сочи напомнили жители курорта могут сообщать о фактах незаконного строительства на горячую линию по телефону 8−928−205−90−59.