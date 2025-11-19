42 самостроя снесут в Сочи до конца ноября

По оперативным данным Специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю № 2, сейчас на стадии принудительного исполнения находятся 894 исполнительных производства о сносе самовольно возведенных объектов. В рамках этих производств т сносу подлежа 711 построек. По 138 производствам работы уже завершены. В настоящее время судебные приставы продолжают выездные проверки по 192 объектам с целью осмотра и вручения процессуальных документов.