Дзержинск еще не сдал ни одного многоквартирного дома в 2025 году

Основные объемы строительства многоквартирных домов приходятся на Нижний Новгород и Кстовский район. По этим объемам Нижегородская область с высокой распроданностью возводимого жилья занимает четвертое место в ПФО и 19-е в Российской Федерации. В регионе на 10% вырос запуск новых проектов, в то время как в среднем по России этот показатель упал на 15%.