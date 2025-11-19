Как рассказал министр, Минтранс заинтересован в открытии южных аэропортов в ближайшем времени. По его словам, полеты могут возобновиться в воздушных гаванях Анапы, Воронежа, Симферополя, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону и Липецка.
Окончательное решение об открытии остается за органами безопасности. Сроки возможного снятия ограничений пока не определены.
Аэропорты южной и центральной части России прекратили работу в 2022 году. Часть запретов уже сняли — в настоящее время вновь работают воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Элисты.