Минтранс заинтересован в открытии южных аэропортов

Минтранс заинтересован в возобновлении работы аэропортов Анапы, Воронежа, Симферополя и других городов юга и центра России, заявил министр транспорта Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя».

Источник: Коммерсантъ

Как рассказал министр, Минтранс заинтересован в открытии южных аэропортов в ближайшем времени. По его словам, полеты могут возобновиться в воздушных гаванях Анапы, Воронежа, Симферополя, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону и Липецка.

Окончательное решение об открытии остается за органами безопасности. Сроки возможного снятия ограничений пока не определены.

Аэропорты южной и центральной части России прекратили работу в 2022 году. Часть запретов уже сняли — в настоящее время вновь работают воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Элисты.

