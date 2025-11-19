Ход переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в гордуме

На переселение в 2024 году предусмотрено 1,45 млрд рублей, в 2025 году — 2,57 млрд, в 2026 году — 378 млн. Гераськина напомнила, что в рамках первого этапа заключены муниципальные контракты на строительство трех жилых домов общей площадью 26,3 тысячи квадратных метров на 559 квартир. Объекты возводятся на улицах 40 лет Победы, Садовой и Зайцева. Кроме того, в 2024—2025 годах уже приобретено 39 жилых помещений площадью 1,6 тысячи квадратных метров на сумму 243 млн рублей. Также выплачено возмещение за 289 жилых помещений на сумму 1,1 млрд рублей.