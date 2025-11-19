Модернизация аэропорта Красноярск продолжится

Добавим, основные темы проходящего в Москве форума «Транспорт России» — качество пассажирских услуг и сервисов, цифровые и технологические инновации, поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и её территорий, а также формирование международных транспортных коридоров и устойчивых цепочек поставок.