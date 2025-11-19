На встрече было отмечено, что модернизация аэропорта Красноярск продолжится в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Стороны обсудили возможности развития авиахаба на базе международного аэропорта Красноярск и дальнейшую модернизацию наземной инфраструктуры аэропорта.
Сейчас завершается капитальный ремонт ангара под Центр по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, выполняющих полеты в рамках расписания хаба.
Следующим важным этапом модернизации аэропорта должна стать реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сергей Верещагин, Дмитрий Ядров, министр транспорта края Дмитрий Зотин и руководство аэропорта обозначили план совместных действий по обновлению полосы. Предполагается, что основным механизмом станет схема концессии.
«По итогам 10 месяцев этого года наш аэропорт обслужил уже 3,6 млн пассажиров, количество взлетных операций увеличивается. Важно спланировать расширение инфраструктуры главной воздушной гавани края», — отметил Сергей Верещагин.
Добавим, основные темы проходящего в Москве форума «Транспорт России» — качество пассажирских услуг и сервисов, цифровые и технологические инновации, поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и её территорий, а также формирование международных транспортных коридоров и устойчивых цепочек поставок.