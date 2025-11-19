На развитие бывших заводов Volkswagen и GM в России потратят 90 млрд рублей

Бывший завод Volkswagen в Калуге перешел под контроль АГР в 2023 году, он был продан за €125 млн. Петербургский завод General Motors простаивал несколько лет после сокращения присутствия GM в стране, затем его выкупил корейский Hyundai и рассчитывал перезапустить там производство. В 2024 году он перешел под контроль АГР вместе с другими активами Hyundai в России.