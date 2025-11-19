Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область собрала рекордный урожай пшеницы в 2025 году

Аграрии Калининградской области в 2025 году достигли значительных успехов в растениеводстве.

Источник: Бизнес-Калининград

Валовой сбор пшеницы составил рекордные 5 610,6 тысяч центнеров, продолжая рост после первого преодоления планки в 5 миллионов центнеров в 2022 году, сообщает Калининградстат.

Ведомство также привело и другие ключевые цифры: урожайность пшеницы впервые превысила 60 ц/га, достигнув 65,3 ц/га, а посевные площади ржи расширились до 4,20 тыс. га — максимум с 2005 года.

Вместе с тем, в регионе сохраняется тенденция к снижению объемов производства хлеба. За январь-сентябрь 2025 года выпуск хлебобулочных изделий сократился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство муки также уменьшилось на 3,7%, несмотря на то, что в 2024 году был достигнут максимальный за десятилетие показатель.

Динамика производства муки в области остается неравномерной: после резкого роста в 2015 году (в 4,3 раза) последовало значительное снижение в 2019 году (на 61,9%).