Калининградская область собрала рекордный урожай пшеницы в 2025 году

Валовой сбор пшеницы составил рекордные 5 610,6 тысяч центнеров, продолжая рост после первого преодоления планки в 5 миллионов центнеров в 2022 году, сообщает Калининградстат.
Ведомство также привело и другие ключевые цифры: урожайность пшеницы впервые превысила 60 ц/га, достигнув 65,3 ц/га, а посевные площади ржи расширились до 4,20 тыс. га — максимум с 2005 года.
Вместе с тем, в регионе сохраняется тенденция к снижению объемов производства хлеба. За январь-сентябрь 2025 года выпуск хлебобулочных изделий сократился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство муки также уменьшилось на 3,7%, несмотря на то, что в 2024 году был достигнут максимальный за десятилетие показатель.
Динамика производства муки в области остается неравномерной: после резкого роста в 2015 году (в 4,3 раза) последовало значительное снижение в 2019 году (на 61,9%).