Калининградская область собрала рекордный урожай пшеницы в 2025 году

Вместе с тем, в регионе сохраняется тенденция к снижению объемов производства хлеба. За январь-сентябрь 2025 года выпуск хлебобулочных изделий сократился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство муки также уменьшилось на 3,7%, несмотря на то, что в 2024 году был достигнут максимальный за десятилетие показатель.