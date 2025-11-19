Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая скоростная трасса свяжет Краснодар и Екатеринбург

Скоростную трассу между Краснодаром и Екатеринбургом планируют достроить к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Новая скоростная трасса свяжет Краснодар и Екатеринбург. Проект компании «Автодор» планирует реализовать к 2030 году.

Новая дорога Юго-Западная хорда начнется от трассы М-4 «Дон» под Краснодаром и пройдет в обход Волгограда, Саратова, Тольятти и Самары. Через Татарстан магистраль соединится с трассой М-12, ведущей в Екатеринбург.

«Это будет современная дорога шириной от четырех до шести полос. Предстоит построить 1192 километра новых участков. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей», — цитирует главу «Автодора» Вячеслава Петушенко «КП»-Екатеринбург.