Новая скоростная трасса свяжет Краснодар и Екатеринбург. Проект компании «Автодор» планирует реализовать к 2030 году.
Новая дорога Юго-Западная хорда начнется от трассы М-4 «Дон» под Краснодаром и пройдет в обход Волгограда, Саратова, Тольятти и Самары. Через Татарстан магистраль соединится с трассой М-12, ведущей в Екатеринбург.
«Это будет современная дорога шириной от четырех до шести полос. Предстоит построить 1192 километра новых участков. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей», — цитирует главу «Автодора» Вячеслава Петушенко «КП»-Екатеринбург.