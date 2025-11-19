В России возник дефицит новых автомобилей Haval, Jetour, GAC, Geely и Belgee

Лидеры российского рынка среди иномарок сохранили к ноябрю скидки только на некоторые модели. Так, Chery сохраняет прямые скидки только на свои компактные кроссоверы, начиная от Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro. Для него она составляет 130 тыс. рублей на все комплектации, кроме самой дорогой. Для более крупных и дорогих моделей прямого дисконта не предусмотрено: при покупке седана Arrizo 8 символические 50 тыс. рублей вычитаются из цены при сдаче прежней машины в трейд-ин. В случае с кроссовером Tiggo 8 Pro Max размер такой уступки составляет 100 тыс. рублей, также доступен льготный кредит.