«Газовые турбины — это серьезный вопрос»: Минниханов открыл новый завод в Зеленодольске

В этом промышленном парке будут собраны резиденты, которые так или иначе связаны с производством газовых турбин. Мы планируем создать здесь целостную экосистему, ориентированную на решение конкретных задач, которые перед нами поставлены. На сегодняшний день резиденты уже определены. Называть их не буду, так как документы еще проходят процедуру согласования. Сейчас здесь пять резидентов, все площади уже заняты. В дальнейшем развитие парка возможно по мере организации новых проектов.