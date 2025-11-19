Узбекистан закупит лёгкие тактические дроны у Airbus

«Узбекистан — наш давний и ценный партнёр, и мы гордимся, что он выбрал передовую систему Flexrotor для развития своих беспилотных возможностей. Этот контракт — поворотный момент: Узбекистан становится первым заказчиком Flexrotor в Центральной Азии. Такой выбор подчеркивает стремление страны внедрять инновационные технологии и укреплять сотрудничество с Airbus как по пилотируемым, так и по беспилотным платформам», — отметил Оливье Мишалон, исполнительный вице-президент, руководитель глобального бизнеса Airbus Helicopters.
Что такое Flexrotor?
Flexrotor — это современный лёгкий беспилотник вертикального взлёта и посадки с максимальным взлётным весом 25 кг. Он может выполнять полёты продолжительностью более 12−14 часов, что делает его одним из самых выносливых дронов в своём классе.
Дрон предназначен для решения широкого спектра задач — в первую очередь для разведки, наблюдения, целеуказания и сбора информации. В рамках сотрудничества Узбекистан планирует использовать Flexrotor в современных сценариях, где аппараты работают совместно с пилотируемыми вертолётами, что повышает ситуационную осведомлённость и эффективность всех миссий.
Flexrotor можно быстро развернуть практически в любых условиях: для старта и посадки ему достаточно площадки размером всего 3,7 на 3,7 метра, причём дрон способен работать как с земли, так и с мобильных платформ. В зависимости от задачи он оснащается различными полезными нагрузками: электрооптическими системами, современными сенсорами и другим оборудованием, необходимым для выполнения уникальных миссий.
Дроны Flexrotor полностью автономны, способны взлетать и садиться без участия человека, что особенно важно для экспедиционных и длительных операций, где требуется минимальное вмешательство оператора.