Узбекистан закупит лёгкие тактические дроны у Airbus

«Узбекистан — наш давний и ценный партнёр, и мы гордимся, что он выбрал передовую систему Flexrotor для развития своих беспилотных возможностей. Этот контракт — поворотный момент: Узбекистан становится первым заказчиком Flexrotor в Центральной Азии. Такой выбор подчеркивает стремление страны внедрять инновационные технологии и укреплять сотрудничество с Airbus как по пилотируемым, так и по беспилотным платформам», — отметил Оливье Мишалон, исполнительный вице-президент, руководитель глобального бизнеса Airbus Helicopters.