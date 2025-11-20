Татарстан заинтересован в расширении поставок в Афганистан

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия в целом выступает за создание условий для поступательного развития Афганистана и решение актуальных гуманитарных вопросов. В этом контексте Татарстан, как один из наиболее промышленно развитых регионов России, выразил заинтересованность в наращивании поставок своей промышленной продукции в Афганистан.