Татарстан заинтересован в расширении поставок в Афганистан

В эту среду, 19 ноября, в Казани состоялась рабочая встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Афганистана в России Гулл Хассаном Хассаном. Переговоры прошли в Доме Правительства Татарстана и были посвящены развитию двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия в целом выступает за создание условий для поступательного развития Афганистана и решение актуальных гуманитарных вопросов. В этом контексте Татарстан, как один из наиболее промышленно развитых регионов России, выразил заинтересованность в наращивании поставок своей промышленной продукции в Афганистан.
