Кооперационный проект по производству дорожных машин и мусоровозов реализуют в ЕАЭС

«Реализация проекта позволит увеличить объемы производства комплексных дорожных машин (КДМ) и мусоровозов совместного производства на новой производственной площадке Курганского завода. В планах — организовать серийный выпуск оборудования для КДМ с объемом производства не менее 530 единиц продукции в год к 2029 году», — рассказали в пресс-службе.