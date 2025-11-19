Кооперационный проект по производству дорожных машин и мусоровозов реализуют в ЕАЭС

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил новый кооперационный проект и предоставление из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) субсидии на его реализацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.
«Реализация проекта позволит увеличить объемы производства комплексных дорожных машин (КДМ) и мусоровозов совместного производства на новой производственной площадке Курганского завода. В планах — организовать серийный выпуск оборудования для КДМ с объемом производства не менее 530 единиц продукции в год к 2029 году», — рассказали в пресс-службе.
Заявителем по проекту выступает ПАО «Сбербанк» (Россия). Проект реализуется Курганским заводом дорожных машин при участии предприятий из Беларуси и Казахстана, которые поставляют комплектующие для производства готовой продукции.
«В рамках проекта формируется цепочка добавленной стоимости, выстраиваются долгосрочные устойчивые экономические связи и создаются новые рабочие места на предприятиях стран ЕАЭС», — отметила член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
Механизм финансовой поддержки производителей стран ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов, из бюджета ЕАЭС. «Участие в механизме позволит предприятию снизить ставку кредитования с 23% до 6,5%», — подчеркнула министр ЕЭК. -0-