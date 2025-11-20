Импортозамещенный «Ансат» впервые представили за рубежом — на Dubai Airshow

Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября. Ожидается, что на выставке будет представлено 1500 экспонентов из 47 стран. Мероприятие проводится один раз в два года под патронатом эмира Дубая и Премьер-министра ОАЭ — шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.