Водителям рассказали, как защитить машину от нашествия крыс

Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой — крысы прячутся в машинах в поисках тепла и начинают грызть проводку. Автоэксперт Андрей Осипов рассказал, как защитить транспорт от таких «гостей». Он посоветовал использовать ультразвуковые отпугиватели. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— Они вполне доступны и стоят недорого. Питаются от батарейки или электрической сети автомобиля и достаточно эффективны, — заявил Осипов.
Эксперт отметил, что владельцам гаражей важно тщательно герметизировать помещение, чтобы грызуны не могли проникнуть внутрь. По поводу специальных спреев Осипов высказался скептически. По его словам, они быстро испаряются из-за нагрева мотора.
Он подтвердил, что проблема с крысами действительно стала массовой. По мнению специалиста, ответственность лежит на местных властях, которые недостаточно активно проводят борьбу с грызунами.