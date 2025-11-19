Водителям рассказали, как защитить машину от нашествия крыс

Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой — крысы прячутся в машинах в поисках тепла и начинают грызть проводку. Автоэксперт Андрей Осипов рассказал, как защитить транспорт от таких «гостей». Он посоветовал использовать ультразвуковые отпугиватели. Об этом пишет телеканал 360.ru.