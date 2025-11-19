Новые правила в программе долгосрочных сбережений: эксперт рассказал, что важно знать

Для россиян с долгосрочными сбережениями ввели новые налоговые льготы. Закон № 418-ФЗ убирает возрастные ограничения для налогового вычета. Теперь важен срок накопления, а не возраст участника, заявил экономист Владислав Кондрашов. Раньше вычет не полагался гражданам, которым до пенсионного возраста оставалось меньше пяти лет. Об этом пишет РИАМО.
— Данные меры представляют собой логичный и последовательный шаг государства в развитии системы долгосрочных сбережений. Они не только повышают привлекательность программы для граждан, но и способствуют формированию более осознанного подхода к пенсионному и финансовому планированию в целом, — отметил специалист.
Эксперт для наглядности описал ситуацию. По его словам, если россиянка в возрасте 54 лет оформила долгосрочные сбережения в 2024 году, по старым правилам вычет ей не полагался. Теперь же она сможет его получить, если не будет снимать деньги до 2029 года.
Для семей с детьми увеличена максимальная сумма вычета — с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Это значит, что семья с двумя детьми может получить до 1 миллиона рублей, что стимулирует накопления на будущее.