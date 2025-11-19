Юрий Трутнев оценил прорывные разработки архангельских предприятий

Экспозиция, организованная в здании областного правительства наглядно продемонстрировала технологический потенциал местных компаний.
Среди представленных проектов особое внимание уделялось сфере цифровизации и программного обеспечения. Компания «Кит Софит» рассказала о своих успешных решениях, внедряемых на российском рынке. Фирма «Лема» представила автономную GSM-камеру «Кубик», инновационную фотоловушку, способную работать без внешнего электропитания и передавать данные в условиях слабой мобильной связи. Руководство компании «Открытый лес» проинформировало о разрабатываемом ПО для цифровизации лесного хозяйства и участии в создании беспилотников для нужд лесопромышленного комплекса.
Широко были представлены и промышленные разработки. ООО «Безэкипажная логистика» продемонстрировало морские беспилотные системы, а ООО «Торин» — оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, которое раньше приходилось закупать за границей. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что компания «Торин» не только выполняет ремонт, но и самостоятельно проектирует, производит и внедряет отечественные транспортно-упаковочные линии. Пилотный проект уже успешно апробирован на Архангельском ЦБК, что открывает путь другим предприятиям отрасли к обновлению мощностей без зависимости от иностранных поставок.
Активное участие в выставке приняли резиденты Арктической зоны РФ. Компания «Арктические промышленные системы» наладила уникальное производство гидравлических ротаторов. «Архангельский электроцех», специализирующийся на судовом электрооборудовании, показал опытный образец аварийно-предупредительной сигнализации, собранной из российских комплектующих. Компания «Вудкомпонент» представила проект по выпуску клееного бруса и домокомплектов. Руководство «Северной защиты» доложило о производстве инженерных конструкций для защиты стратегических объектов, разработке дронов и выпуске средств радиоэлектронной борьбы.
Подводя итоги, Юрий Трутнев отметил, что термин «импортозамещение» часто указывает на необходимость догонять. Однако многие образцы продукции, представленные на выставке, не просто замещают иностранные аналоги, а опережают их. В качестве примеров вице-премьер выделил беспилотные системы и инновационную фотоловушку со сверхнизким энергопотреблением.