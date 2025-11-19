Юрий Трутнев оценил прорывные разработки архангельских предприятий

Широко были представлены и промышленные разработки. ООО «Безэкипажная логистика» продемонстрировало морские беспилотные системы, а ООО «Торин» — оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, которое раньше приходилось закупать за границей. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что компания «Торин» не только выполняет ремонт, но и самостоятельно проектирует, производит и внедряет отечественные транспортно-упаковочные линии. Пилотный проект уже успешно апробирован на Архангельском ЦБК, что открывает путь другим предприятиям отрасли к обновлению мощностей без зависимости от иностранных поставок.