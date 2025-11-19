Цены на бензин на российских АЗС снижаются вторую неделю подряд

Отметим, за предыдущую неделю, с 5 по 10 ноября, средняя цена бензина также снизилась на 0,2% (на 13 копеек) до 65,34 рубля за литр. Примечательно, что это произошло впервые с марта 2024 года. При этом дизтопливо подорожало на 0,2% (на 15 копеек), до 74,56 рубля за литр.