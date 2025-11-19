Цены на бензин на российских АЗС снижаются вторую неделю подряд

Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 ноября снизилась на 13 копеек за литр, при этом дизтопливо подорожало, следует из данных Росстата.
Так, за минувшую неделю средняя цена бензина упала на 0,2% и составила 65,21 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 0,32% (рост составил 24 копейки) и достигло 74,8 рубля за литр.
При этом средняя цена на бензин марки АИ-92 упала на 15 копеек и составила 62,1 рубля за литр, на бензин марки АИ-95 — на 13 копеек (до 67,21 рубля за литр). При этом бензин марки АИ-98 подорожал на 11 копеек, его цена достигла 88,01 рубля за литр.
Отметим, за предыдущую неделю, с 5 по 10 ноября, средняя цена бензина также снизилась на 0,2% (на 13 копеек) до 65,34 рубля за литр. Примечательно, что это произошло впервые с марта 2024 года. При этом дизтопливо подорожало на 0,2% (на 15 копеек), до 74,56 рубля за литр.
Напомним, в конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что правительство сможет контролировать рост цен на бензин, и это не приведет к ускорению инфляции.