Дальний Восток станет центром развития атомной, солнечной, ветровой и гидроэнергетики

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить отдельный раздел по развитию топливно-энергетического комплекса региона в стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года, чтобы объединить федеральные и региональные документы. Она также обратила внимание на необходимость учета особенностей изолированных территорий, таких как Камчатка, и на важность формирования тарифной политики для стимулирования инвестиций и повышения платежеспособности населения.