Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальний Восток станет центром развития атомной, солнечной, ветровой и гидроэнергетики

На парламентских слушаниях 19 ноября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков представил проект программы развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2050 года. Программа включает три ключевых направления: повышение эффективности существующих мощностей, создание условий для строительства генерации крупными промышленными потребителями и развитие возобновляемой и атомной энергетики. Об этом пишет «Парламентская газета».

Источник: ДЕЙТА

Чекунков отметил, что рациональное использование имеющихся мощностей позволит сглаживать пики нагрузок и избежать критических ситуаций. Крупные компании, такие как «Русская медная компания», «Эльга» и «АЛРОСА», смогут строить собственные объекты генерации, обеспечивая спрос и отдавая излишки в регионы.

Особое внимание в проекте уделено возобновляемым источникам энергии: солнечной, ветровой и гидроэнергетике. Министр подчеркнул, что Дальний Восток обладает высокими солнечными и ветровыми ресурсами, а атомная энергетика, признанная безопасной и экологически чистой, станет стратегическим направлением развития региона.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить отдельный раздел по развитию топливно-энергетического комплекса региона в стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года, чтобы объединить федеральные и региональные документы. Она также обратила внимание на необходимость учета особенностей изолированных территорий, таких как Камчатка, и на важность формирования тарифной политики для стимулирования инвестиций и повышения платежеспособности населения.

Парламентарии и профильные министерства согласованы в подходе к реализации программы, а парламентский контроль обеспечит воплощение решений в реальных проектах, способствующих экономическому развитию и энергобезопасности Дальнего Востока.