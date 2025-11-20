Дальний Восток станет центром развития атомной, солнечной, ветровой и гидроэнергетики

Чекунков отметил, что рациональное использование имеющихся мощностей позволит сглаживать пики нагрузок и избежать критических ситуаций. Крупные компании, такие как «Русская медная компания», «Эльга» и «АЛРОСА», смогут строить собственные объекты генерации, обеспечивая спрос и отдавая излишки в регионы.
Особое внимание в проекте уделено возобновляемым источникам энергии: солнечной, ветровой и гидроэнергетике. Министр подчеркнул, что Дальний Восток обладает высокими солнечными и ветровыми ресурсами, а атомная энергетика, признанная безопасной и экологически чистой, станет стратегическим направлением развития региона.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить отдельный раздел по развитию топливно-энергетического комплекса региона в стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года, чтобы объединить федеральные и региональные документы. Она также обратила внимание на необходимость учета особенностей изолированных территорий, таких как Камчатка, и на важность формирования тарифной политики для стимулирования инвестиций и повышения платежеспособности населения.
Парламентарии и профильные министерства согласованы в подходе к реализации программы, а парламентский контроль обеспечит воплощение решений в реальных проектах, способствующих экономическому развитию и энергобезопасности Дальнего Востока.