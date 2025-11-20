Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 20 ноября

Национальный банк установил новые курсы валют на 20 ноября, четверг. В итоге стал выше курс российского рубля, а курс доллара и курс евро уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На четверг, 20 ноября, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9645 белорусского рубля, 1 евро — 3,4313 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6691 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 19 ноября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в четверг, 20 ноября. Ощутимее при этом изменился в сторону понижения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0098 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0160 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0052 белрубля.
