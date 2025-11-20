В Новосибирске пенсионерка с дочкой засудили УК за потоп в квартире

В июле 2025 года Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, присудив выплатить истцам более 40 тысяч рублей морального вреда и 25 тысяч рублей штрафа, а также обязал УК провести ремонт. Обе стороны обжаловали решение, истцы попросили компенсацию в 160 тысяч рублей, а УК — исключить расходы на ксерокопирование документов.