В Новосибирске пенсионерка с дочкой засудили УК за потоп в квартире

Суд постановил выплатить им более 75 тысяч рублей компенсации.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска и ее пожилая мама засудили УК за потоп в квартире. ЧП случилось 2 августа 2023 года в одном из домов на улице Блюхера.

По данным суда, из-за дефекта трубы квартиру жильцов затопило после ливня. В УК не отремонтировали трубу и жильцы обратились в суд.

Они потребовали замену участков обрешетки, кровли, фановой трубы, ее утеплителя и другие работы. Также запросили компенсацию морального вреда — более 320 тысяч рублей.

В июле 2025 года Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, присудив выплатить истцам более 40 тысяч рублей морального вреда и 25 тысяч рублей штрафа, а также обязал УК провести ремонт. Обе стороны обжаловали решение, истцы попросили компенсацию в 160 тысяч рублей, а УК — исключить расходы на ксерокопирование документов.

В сентябре Новосибирский областной суд частично удовлетворил жалобу, исключил мелкие расходы, возложенные на УК. Но решение по компенсации и ремонту оставил прежним, оно вступило в законную силу.