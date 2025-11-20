В Новосибирске пенсионерка с дочкой засудили УК за потоп в квартире

Жительница Новосибирска и ее пожилая мама засудили УК за потоп в квартире. ЧП случилось 2 августа 2023 года в одном из домов на улице Блюхера.
По данным суда, из-за дефекта трубы квартиру жильцов затопило после ливня. В УК не отремонтировали трубу и жильцы обратились в суд.
Они потребовали замену участков обрешетки, кровли, фановой трубы, ее утеплителя и другие работы. Также запросили компенсацию морального вреда — более 320 тысяч рублей.
В июле 2025 года Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, присудив выплатить истцам более 40 тысяч рублей морального вреда и 25 тысяч рублей штрафа, а также обязал УК провести ремонт. Обе стороны обжаловали решение, истцы попросили компенсацию в 160 тысяч рублей, а УК — исключить расходы на ксерокопирование документов.
В сентябре Новосибирский областной суд частично удовлетворил жалобу, исключил мелкие расходы, возложенные на УК. Но решение по компенсации и ремонту оставил прежним, оно вступило в законную силу.