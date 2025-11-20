Греф: «Сбер» сократит 20% сотрудников

Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников «Сбера».
Сбербанк планирует сократить около 20% неэффективных сотрудников центрального аппарата до 1 января 2026 года. Решение о сокращении принято на основании анализа работы проектных команд, которые занимаются разработкой различных продуктов. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть», — сказал Греф, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в «Сбере» отсутствуют неэффективные сотрудники — проблема заключается в ненадлежащей работе руководства. Руководитель банка поддержал заявление президента и подчеркнул, что в случае выявления каких-либо недостатков в деятельности «Сбера», часть ответственности лежит и на нем.