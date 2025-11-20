Греф: «Сбер» сократит 20% сотрудников

«Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть», — сказал Греф, передает РИА Новости.