Греф: «Сбер» сократит 20% сотрудников

Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников «Сбера».

«Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть», — сказал Греф, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в «Сбере» отсутствуют неэффективные сотрудники — проблема заключается в ненадлежащей работе руководства. Руководитель банка поддержал заявление президента и подчеркнул, что в случае выявления каких-либо недостатков в деятельности «Сбера», часть ответственности лежит и на нем.

