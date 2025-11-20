Когда россиянам начнут выплачивать зарплаты цифровыми рублями

Параллельно продолжится развитие универсального QR-кода, который упростит взаимодействие клиентов с платежными системами, обеспечит унификацию пользовательского опыта и откроет возможности для интеграции существующих инструментов (например, СБП, банковских платежных сервисов) и новых решений, таких как расчёты цифровыми рублями.