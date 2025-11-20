Ричмонд
Когда россиянам начнут выплачивать зарплаты цифровыми рублями

Юридические лица смогут осуществлять выплаты гражданам, включая заработную плату и другие виды компенсаций, в цифровых российских рублях.

Источник: ДЕЙТА

Эти положения закреплены в основных направлениях развития финансового рынка на 2026−2028 годы, подготовленных Банком России, сообщает ИА DEITA.RU.

В документе предусмотрена поэтапная интеграция как банковских учреждений, так и торгово-сервисных предприятий.

Также планируется расширение функциональности платформы цифровых рублей, в том числе реализация выплат со счетов юридических лиц гражданам (B2C), включая использование реестров.

Это позволит компаниям массово перечислять средства сотрудникам и партнёрам напрямую в цифровой валюте.

Параллельно продолжится развитие универсального QR-кода, который упростит взаимодействие клиентов с платежными системами, обеспечит унификацию пользовательского опыта и откроет возможности для интеграции существующих инструментов (например, СБП, банковских платежных сервисов) и новых решений, таких как расчёты цифровыми рублями.

Кроме этого, регулятор планирует широкое внедрение платежных сервисов через системы СБП и карты «Мир» с использованием биометрических данных, запланированное на 2026−2028 годы.