В Новосибирске завершился очередной этап реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво

Этот объект станет второй рулёжной дорожкой, которая соединяет перрон со взлетно-посадочной полосой. Благодаря нововведению пропускная способность второй ВПП вырастет с девяти до семнадцати самолётовылетов в час. Общая пропускная способность всей воздушной гавани увеличится с 24 до 42 самолётовылетов в час.
Глава региона отметил, что проведенная модернизация обеспечит возможность для дальнейшего роста объёма пассажирских и грузовых перевозок. Полное завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 2027 год, после чего аэропорт сможет обслуживать свыше 12 миллионов пассажиров ежегодно.