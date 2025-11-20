В Новосибирске завершился очередной этап реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво

Этот объект станет второй рулёжной дорожкой, которая соединяет перрон со взлетно-посадочной полосой. Благодаря нововведению пропускная способность второй ВПП вырастет с девяти до семнадцати самолётовылетов в час. Общая пропускная способность всей воздушной гавани увеличится с 24 до 42 самолётовылетов в час.