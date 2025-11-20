Ричмонд
В Новосибирске завершился очередной этап реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво

В аэропорту Толмачёво завершился очередной этап масштабной реконструкции, стартовавшей в 2019 году. В эксплуатацию официально введены две новые рулежные дорожки — РД-P и РД-F. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

Этот объект станет второй рулёжной дорожкой, которая соединяет перрон со взлетно-посадочной полосой. Благодаря нововведению пропускная способность второй ВПП вырастет с девяти до семнадцати самолётовылетов в час. Общая пропускная способность всей воздушной гавани увеличится с 24 до 42 самолётовылетов в час.

Глава региона отметил, что проведенная модернизация обеспечит возможность для дальнейшего роста объёма пассажирских и грузовых перевозок. Полное завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 2027 год, после чего аэропорт сможет обслуживать свыше 12 миллионов пассажиров ежегодно.