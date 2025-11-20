В Кургане офис «Сбербанка» выставили на продажу. Скрин

В Кургане помещение «Сбербанка» продают после реконструкции.
В Кургане выставили на продажу офис «Сбербанка», расположенный по улице Коли Мяготина, 100 возле КЦ «Академия». Помещение будет продано на торгах. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Продается нежилое помещение (помещение сберкассы). Общая площадь 533,7 квадратных метра. В настоящее время на объекте размещаются внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк. Реализуется на торгах. Цена 45 140 283 рублей», — указано в объявлении на популярном сайте.
Уточняется, что в эту стоимость входят не только помещения на первом и втором этаже здания, но и земельный участок. Его площадь составляет более 4200 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что отделение банка рядом с КЦ «Академией» закрыто на реконструкцию. Оно открылось в начале октября.
Продажа офиса «Сбербанка» в Кургане на улице Коли Мяготина происходит на фоне активного предложения коммерческой недвижимости в городе. Ранее на продажу выставлялись производственная база с офисом и складом на улице Омской, а также объекты общественного питания — кафе, кальянная и помещение под кофейню.