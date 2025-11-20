В Кургане офис «Сбербанка» выставили на продажу. Скрин

Продажа офиса «Сбербанка» в Кургане на улице Коли Мяготина происходит на фоне активного предложения коммерческой недвижимости в городе. Ранее на продажу выставлялись производственная база с офисом и складом на улице Омской, а также объекты общественного питания — кафе, кальянная и помещение под кофейню.