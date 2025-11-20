Путин: вклад ИИ в экономику России должен превысить 11 трлн рублей

Ранее президент России заявил, что современные технологии позволяют довести продолжительность жизни до 150 лет. Президент рассказал, что когда-то нормальной продолжительностью жизни для человека считалось от 20 до 35 лет. Затем средний возраст стал увеличиваться до 35−50 лет. А сейчас — уже достигает 80 лет.