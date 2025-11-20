В Иркутской области вложат миллионы в развитие инфраструктуры

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках форума «Транспортной недели — 2025», которая состоялась в Москве, обсудил с министром транспорта России Андреем Никитиным вопросы развития транспорта и дорог в регионе и объявил о необходимости инвестирования сотен миллионов рублей в развитие авиационной инфраструктуры. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Глава ведомства отметил работу региона по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог на острове Ольхон в центральной экологической зоне озера Байкал. Сейчас там ремонтируют три участка дороги Баяндай — Еланцы — Хужир протяженностью 12 километров. Один из них введен в эксплуатацию, еще на двух работы завершаются», — прокомментировали правительстве.
Проектная документация для реконструкции участка дороги с 124 по 154 километр получила положительное заключение госэкспертизы. На проект направлено 8,6 миллиардов рублей. Работы планируют начать в 2026 году. Губернатор региона попросил федеральный центр поддержать реализацию этого проекта и увеличить объем финансирования.
Также на форуме обсудили подготовку к строительству нового международного аэропорта Иркутска на площадке «Ключевая». Проект получил поддержку в вопросах сопровождения проектных работ и финансирования.
Помимо этого, состоялось обсуждение развития дороги к будущему аэропорту Иркутска, которую планируют проложить из областного центра. Также в рамках соглашения о создании транспортного коридора Таксимо — Мирный, которое заключили правительство Иркутской области и правительство республики Саха (Якутия), обсуждалась возможность строительства дороги на участке от Ленска до рабочего поселка Кропоткин.