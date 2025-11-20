Ричмонд
В Красноярске переулок Боготольский преобразится почти за 300 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Администрация Красноярска объявила поиск подрядчика для реконструкции переулка Боготольский.

Источник: РИА "Новости"

Информация о закупке опубликована в единой системе, стартовая цена контракта составляет 297,5 млн рублей. Итоги планируют подвести в конце ноября, сообщает мэрия.

Победителю торгов предстоит выполнить реконструкцию участка от ул. Копылова до ул. Новосибирской. Согласно проекту, проезжую часть расширят: от ул. Новосибирской до дома 8а по ул. Менжинского будет три полосы, далее до ул. Копылова — четыре. Движение на всей протяженности сделают двусторонним, длина участка составит 676 метров. Построят тротуары, оборудуют две остановки, установят светофоры и новое освещение. Предусмотрено масштабное озеленение — высадят несколько сотен деревьев и кустарников, а также засеют газоны.

По условиям контракта строительно-монтажные работы должны начаться в сезон — в апреле 2026 года, но в мэрии рассчитывают, что подрядчик зайдет на участок раньше. Завершить реконструкцию планируют к концу 2027 года.

