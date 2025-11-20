В Красноярске переулок Боготольский преобразится почти за 300 млн рублей

Победителю торгов предстоит выполнить реконструкцию участка от ул. Копылова до ул. Новосибирской. Согласно проекту, проезжую часть расширят: от ул. Новосибирской до дома 8а по ул. Менжинского будет три полосы, далее до ул. Копылова — четыре. Движение на всей протяженности сделают двусторонним, длина участка составит 676 метров. Построят тротуары, оборудуют две остановки, установят светофоры и новое освещение. Предусмотрено масштабное озеленение — высадят несколько сотен деревьев и кустарников, а также засеют газоны.