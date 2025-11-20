Стало известно, что один российский банк сократит 20% персонала к 2026 году

Как выяснилось, с начала 2025 года банк сократил более 13,5 тысяч человек, из них около 1,4 тысяч — в третьем квартале. Сокращения происходят уже несколько лет и затрагивают филиалы, бэк-офис и IT-направления. Сам банк подчёркивает, что речь идёт не столько о массовом увольнении, сколько о сниженном наборе персонала и естественной текучести.