Стало известно, что один российский банк сократит 20% персонала к 2026 году

В крупнейшем российском банке — «зеленом» — заявили, что до 1 января 2026 года завершат программу сокращений, предусматривающую уменьшение штата на 20%. Оптимизация проводится с использованием систем искусственного интеллекта, сообщили на конференции AI Journey.
По словам руководителя организации, в банке закрывают неэффективные проекты и расстаются с сотрудниками, чья работа признана нерезультативной. Высвобождаются кадровые и финансовые ресурсы.
Президент Владимир Путин, присутствовавший на мероприятии, заявил, что «неэффективных сотрудников не бывает», подчеркнув ответственность руководства. Глава банка согласился с этим и отметил, что проблемы в работе сотрудников чаще всего связаны с качеством управленческих решений.
Как выяснилось, с начала 2025 года банк сократил более 13,5 тысяч человек, из них около 1,4 тысяч — в третьем квартале. Сокращения происходят уже несколько лет и затрагивают филиалы, бэк-офис и IT-направления. Сам банк подчёркивает, что речь идёт не столько о массовом увольнении, сколько о сниженном наборе персонала и естественной текучести.
Ранее, в 2018 году, руководство кредитной организации заявляло, что внедрение ИИ приведёт к радикальному уменьшению числа сотрудников, занятых рутинными операциями. Тогда сообщалось, что особенно заметно сокращение коснулось среднего звена — 70% менеджеров были переведены на другие направления после переобучения.
