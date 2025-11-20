Дефицит сохраняется: действительно ли в Казахстане строится слишком мало жилья

Высокая стоимость жилья в крупных городах обусловлена множеством факторов, включая высокий спрос и нехватку доступных квадратных метров. Если жилья вводится недостаточно, его стоимость неизбежно возрастает. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за первые девять месяцев 2025 года совокупный объем ввода жилья в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшился на 3,1%. Однако снижение было отмечено только в России — минус 5,6%. В остальных странах динамика остается положительной: Армения увеличилась на 84,9%, Кыргызстан — на 34,3%, Беларусь — на 9%, Казахстан — на 3,4%.
Хотя Казахстан может показаться аутсайдером по уровню прироста жилья, на самом деле страна лидирует по объемам строительства квадратных метров. В январе-сентябре 2025 года страны ЕАЭС ввели в эксплуатацию 94,74 млн кв. м жилья. Россия занимает первое место с долей 80,8% (76,565 млн кв. м), за ней следует Казахстан с долей 13,6% (12,85 млн кв. м). Беларусь, Кыргызстан и Армения занимают оставшиеся доли: 3,1%, 1,3% и 1,2% соответственно.
В Казахстане наблюдается положительная динамика обеспеченности жильем, но показатель все еще не соответствует стандартам ООН. По данным Бюро национальной статистики (БНС), в 2022 году обеспеченность жильем составляла 23,4 кв. м на человека, а в 2024 году она выросла до 24,5 кв. м. Лидерами по уровню обеспеченности являются Астана (32 кв. м), Алматы (30,4 кв. м) и Мангистауская область (29 кв. м).
Несмотря на положительную динамику, спрос на жилье в Казахстане остается высоким. Это связано с тенденцией миграции населения в крупные города, где востребованность квадратных метров может только увеличиться. В условиях роста спроса и нехватки доступного жилья, стоимость квартир в крупных городах будет продолжать расти.