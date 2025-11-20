Дефицит сохраняется: действительно ли в Казахстане строится слишком мало жилья

В Казахстане наблюдается положительная динамика обеспеченности жильем, но показатель все еще не соответствует стандартам ООН. По данным Бюро национальной статистики (БНС), в 2022 году обеспеченность жильем составляла 23,4 кв. м на человека, а в 2024 году она выросла до 24,5 кв. м. Лидерами по уровню обеспеченности являются Астана (32 кв. м), Алматы (30,4 кв. м) и Мангистауская область (29 кв. м).