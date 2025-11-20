Ричмонд
В Омске полной тёзке Ларисы Долиной не отдавали жильё после покупки

Женщина, в отличие от певицы, столкнулась с бюрократией, а не попалась на схему квартирных аферистов.

Источник: Аргументы и факты

В Омске полная тёзка певицы Ларисы Долиной доказала право на купленную без договора квартиру и земельный участок. Женщина не смогла оформить право собственности из-за того, что сделка была устной, а продавцы уехали из России.

Теперь права омички Ларисы Долиной. О деле и правовом решении сообщается на официальном сайте Любинского суда Омской области.

Согласно решению суда, полная тезка певицы заплатила за недвижимость 12 млн рублей. Так как ответчики по делу проживают за рубежом, у женщины не было возможности зарегистрировать право собственности во внесудебном порядке. Суд пришел к выводу, что, несмотря на отсутствие письменного договора, сделка была фактически исполнена.

Напомним, певица Лариса Долина в августе 2024 года лишилась своих сбережений и продала квартиру мошенникам. В марте текущего года суд взыскал в пользу артистки 69 млн рублей в рамках уголовного дела.