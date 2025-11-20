В Омске полной тёзке Ларисы Долиной не отдавали жильё после покупки

В Омске полная тёзка певицы Ларисы Долиной доказала право на купленную без договора квартиру и земельный участок. Женщина не смогла оформить право собственности из-за того, что сделка была устной, а продавцы уехали из России.
Теперь права омички Ларисы Долиной. О деле и правовом решении сообщается на официальном сайте Любинского суда Омской области.
Согласно решению суда, полная тезка певицы заплатила за недвижимость 12 млн рублей. Так как ответчики по делу проживают за рубежом, у женщины не было возможности зарегистрировать право собственности во внесудебном порядке. Суд пришел к выводу, что, несмотря на отсутствие письменного договора, сделка была фактически исполнена.
Напомним, певица Лариса Долина в августе 2024 года лишилась своих сбережений и продала квартиру мошенникам. В марте текущего года суд взыскал в пользу артистки 69 млн рублей в рамках уголовного дела.