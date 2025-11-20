В Омске полной тёзке Ларисы Долиной не отдавали жильё после покупки

Согласно решению суда, полная тезка певицы заплатила за недвижимость 12 млн рублей. Так как ответчики по делу проживают за рубежом, у женщины не было возможности зарегистрировать право собственности во внесудебном порядке. Суд пришел к выводу, что, несмотря на отсутствие письменного договора, сделка была фактически исполнена.