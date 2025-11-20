Под Омском продают огромный дом со своим микроклиматом

Отмечается, что двухэтажный кирпичный дом имеет гостевые спальни с санузлами, комнату с бильярдными и теннисными столами, комнату для занятий музыкой, тренажерный зал, бассейн, гардеробные, библиотеку и другие пространства. Кроме того, коттедж оснащен системой «умный дом», что позволяет устанавливать собственный микроклимат в каждой комнате.