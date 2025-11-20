Под Омском продают огромный дом со своим микроклиматом

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже огромного поместья в селе Ачаир, неподалеку от Иртыша.
Как следует из объявления, дом имеет огромные, по мнению автора, размеры — 1 980 кв. м, он стоит на участке 1,8 га.
Отмечается, что двухэтажный кирпичный дом имеет гостевые спальни с санузлами, комнату с бильярдными и теннисными столами, комнату для занятий музыкой, тренажерный зал, бассейн, гардеробные, библиотеку и другие пространства. Кроме того, коттедж оснащен системой «умный дом», что позволяет устанавливать собственный микроклимат в каждой комнате.
Кроме того, на территории есть гостевой дом площадью 160 кв. м, пруд для рыб, аллея с плодовыми деревьями и теннисный корт.
Приобрести недвижимость предлагается за 82 миллиона рублей.